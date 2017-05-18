Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalarda artan risk algısının etkisiyle güne yükselişle başlayan dolar/TL, 3,6041'i görmesinin ardından 3,58'in üzerinde dengelendi.Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar ve avro karşısında değer kaybetmesine paralel dün, 3,5731 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 3,5677'den tamamladı.

Bugün Asya piyasalarında 3,60'ın üzerini gören dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,51 yükselişle 3,5868 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 3,9911'den, sterlin/TL ise yüzde 0,13 yükselişle 4,6432'den işlem görüyor.ABD'deki siyasi gelişmeler doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kaybetmesini beraberinde getirirken, avro/dolar paritesi son bir haftada yüzde 3'ün üzerinde yükseliş kaydetti. Bu sabah Asya piyasalarında 1,1172 ile yaklaşık 6,5 ayın zirvesini gören avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,29 düşüşle 1,1127'den alıcı buluyor.

Dolar endeksi, dün ABD Başkanı Donald Trump yönetimine yönelik iddialar ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,36'dan yüzde 2,21'e gerilemesinin etkisiyle 97,3 ile 9 Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 97,70 sınırında dengelendi.