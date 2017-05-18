  Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım  Bankası, Garanti Bankası ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,37 değer kazandı. Güne yükselişle başlayan gram altın, 142 liranın  üzerinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle 141,6 liraya  seviyesine kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28  değer kazancıyla 140,7 liradan tamamladı.
 
Gram altın, dolar/TL'deki değer kazancına paralel bugüne yükselişle  başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 1,29 artışla 142,6 liradan  işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 233, Cumhuriyet  altını 952 liradan alıcı buluyor. Küresel piyasalarda siyasi risklerin yeniden gündeme gelmesiyle altına  talep artarken, altının ons fiyatı 1.244,96 ile yaklaşık iki haftanın en yüksek  seviyesini gördü.AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar  endeksinde yaşanan gerilemenin altın fiyatlarında yükselişlere neden olmaya devam  ettiğini söyledi. Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya özel bilgileri sızdırma  iddiasının yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdiğini ifade etti. Bugün, Avro Bölgesi enflasyon verisi başta olmak üzere açıklanacak  verilerin takip edileceğini belirten Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında  140,60 liranın destek, 142,60 liranın ise direnç konumuna geldiğini bildirdi.