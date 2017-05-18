Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Garanti Bankası ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,37 değer kazandı. Güne yükselişle başlayan gram altın, 142 liranın üzerinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle 141,6 liraya seviyesine kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kazancıyla 140,7 liradan tamamladı.



Gram altın, dolar/TL'deki değer kazancına paralel bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 1,29 artışla 142,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 233, Cumhuriyet altını 952 liradan alıcı buluyor. Küresel piyasalarda siyasi risklerin yeniden gündeme gelmesiyle altına talep artarken, altının ons fiyatı 1.244,96 ile yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesini gördü.AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinde yaşanan gerilemenin altın fiyatlarında yükselişlere neden olmaya devam ettiğini söyledi. Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya özel bilgileri sızdırma iddiasının yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdiğini ifade etti. Bugün, Avro Bölgesi enflasyon verisi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 140,60 liranın destek, 142,60 liranın ise direnç konumuna geldiğini bildirdi.