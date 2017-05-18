Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güne 3,5970 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, doların gelişmekte olan para birimlerine karşı yükselişinin etkisiyle 3,64 seviyesine kadar çıktı. Gün içinde en yüksek 3,6405 seviyesini gören kur, şu sıralarda 3,6325 seviyesinden işlem görüyor.