Güne 3,5970 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, doların gelişmekte olan para birimlerine karşı yükselişinin etkisiyle 3,64 seviyesine kadar çıktı. Gün içinde en yüksek 3,6405 seviyesini gören kur, şu sıralarda 3,6325 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar 3,64’ün üzerine çıktı
18.05.2017 - 13:23 | Son Güncelleme: 18.05.2017 - 13:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar, TL karşısında 3,64 seviyesini test etti.
Etiketler : dolar,dolar ne kadar oldu,dolar fiyatı,
474509 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/474509.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER