Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'den gelen haber akışı küresel piyasalarda oynaklıkların yeniden yükselmesine yol açtı. Bu ay 1993'ten bu yana en düşük seviyeye gelen ve korku endeksi olarak da bilinen VIX endeksi Trump ile ilgili iddiaların ardı ardına gelmesi sonrasında bir günde yüzde 46 yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’la gizli bilgiler paylaştığı, ardından da Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmanın durdurulması talebinde bulunduğu iddiaları ile küresel piyasalarda risk iştahı düşerken oynaklık arttı. Korku endeksi olarak da bilinen oynaklık endeksi VIX son 3 günde aralıksız yükselirken bu artış yüzde 50’ye yaklaştı.