Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

70 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek olan Meydan Ardıçlı projesi, konut ve alışveriş merkezinden oluşuyor. 1.700 konutun yer alacağı proje, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nın en merkezi caddesinde, Bahçeşehir girişinde ve TEM bağlantı yolu üzerinde yükselecek. Meydan Ardıçlı projesini, Bahaş Holding iş birliğiyle gerçekleştireceklerini söyleyen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, projenin Esenyurt’a yeni bir kimlik kazandıracağını, bölgenin sosyo-kültürel yapısına yön vereceğini anlattı. Proje için ön satışa başladıklarını belirten Özyurt “Projeye daha şimdiden büyük bir ilginin olduğunu söyleyebiliriz. Ön satışa yönelik avantajlı fiyatlar lansmana kadar devam edecek” dedi. Esenyurt’un Doğan Araslı Bulvarı üzerinde Bahçeşehir girişi ve TEM bağlantı yolu üzerinde hayata geçirilen Meydan Ardıçlı, kolay ulaşımı ve merkezi noktalara yakınlığıyla öne çıkıyor.