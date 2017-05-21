Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, dünyada büyük ilgi gören havacılık şovlarına yenisini eklemeye hazırlanıyor. Ülkenin ilk şova dayalı uluslararası ticari ve askerî havacılık organizasyonu olacak ve 2 yılda bir tekrarlanacak Eurasia Airshow, iddialı hedeflerle Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek. Dünyadan havacılık ve uzay sanayinin önemli oyuncularını bir araya getirecek Eurasia Airshow, 25-28 Nisan 2018’de Antalya’da düzenlenecek. Medyacity’nin düzenleyeceği dev organizasyonun, ticari ve askerî havacılık sektöründe yaklaşık 40 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturması bekleniyor. Eurasia Airshow Genel Müdürü Ferhat Yenibertiz “Cumhurbaşkanımızın himayeleri ile bu organizasyonu, hedeflerine daha güçlü bir şekilde taşıyacağız. 400’ün üzerinde firma katılımı, 150’nin üzerinde askerî ve sivil delegasyonla birlikte, toplamda 100 bin ziyaretçiyi Eurasia Airshow’da ağırlayacağız. Ülkemize sağlayacağı katma değer açısından Cumhuriyet tarihinin en büyük organizasyonu olacak. Özellikle hava gösterilerinin kalitesi, çok uluslu olması ve renkliliği kritik önem taşıyor. Türk Yıldızları, Solo Türk, Breitling Jet Team, Red Arrows ve Airbenders’ın aralarında bulunduğu gösteri ekiplerini organizasyona dâhil etmek için çalışmalarda bulunuyoruz. Halka açık hava şovlarının da yer alacağını bu gösterilerle, 7’den 70’e hafızalarda iz bırakacak bir etkinliğe imza atacağız” dedi.