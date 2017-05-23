İstanbul Kapalıçarşı'da 144,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 144,70 liradan, 952 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 968 liradan, 131,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 135,50 liradan, 930 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 949 liradan, 465 liradan alınan Yarım Ziynet 475 liradan, 232 liradan alınan Çeyrek Ziynet 237 liradan satıldı.
Çeyrek altın 237 lira oldu
23.05.2017 - 18:26 | Son Güncelleme: 23.05.2017 - 18:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,70 lira oldu.
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