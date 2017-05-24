Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl Eurovision Şarkı Yarışması’nda ‘’I Didn’t Know’’ şarkısıyla San Marino’yu temsil eden Serhat Hacıpaşalıoğlu’na, Amerika’nın pop, R&B ve dans müzik alanındaki kült sanatçısı Martha Wash’tan teklif geldi. İkili, yaptıkları görüşmeler sonrası, “I Didn’t Know” adlı şarkıyı birlikte söyleme kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Serhat’ı ziyaret eden Martha Wash, düet için sanatçıyla birlikte, İstanbul’da stüdyoya girdi. Yaz aylarına damga vurması beklenen şarkı, haziran ayında dünya müzik piyasasında görücüye çıkacak.