Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her türlü vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti RTÜK idari para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi borçları, SGK ve belediyelere borçlar düzenleme kapsamında yer alıyor. Bu borçlardan biri için yapılandırma yapanların ilk iki taksiti ödemesi gerekiyor. Ocak ayındaki ödemeler mayıs ayına ertelenmişti.

MALİYE BAKANI UYARMIŞTI

Maliye Bakanı Ağbal, yeniden yapılandırmadan yararlananların mayıs ayında ödeme yapması gerektiğini belirterek, "Bunun telafisi yok. Yeni yapılandırma kanunu ödenmeyen dönemler için yeni bir imkan sunmuyor. Son şans, mutlaka borcunuzu ödeyin" uyarısı yapmıştı.

Maliye Bakanı, " Gerek birinci taksiti ödememiş gerek peşin ödemesini yapmayanlar için mayıs ayı son fırsattır. Böylelikle kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam etsinler. Mayıs ayı içinde ödemesini yapmayanlar için gerekli takibatı yaptıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

Yapılandırma sürecinde taksitler iki ayda bir ödeniyor. İlk iki taksiti ödemeyenler yapılandırma hakkını kaybedecek.

KAÇ TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK?

Yapılandırılan borç 6 taksit (12 ay), 9 taksit (18 ay), 12 taksit (24 ay), 18 taksit 36 ay vade ile ödenecek.

TAKSİTLER ÖDENMEZSE NE OLACAK?

Borçların bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma hakkı kaybedilecek. Başka bir deyişle iki taksiti ART arda ödemeyenin yapılandırma hakkı son bulacak.