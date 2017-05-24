Kapalıçarşı'da 3,5760 liradan alınan dolar 3,5780 liradan satılıyor. 4,0000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0020 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5610 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9960 lira olmuştu.