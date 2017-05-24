Kapalıçarşı'da 3,5760 liradan alınan dolar 3,5780 liradan satılıyor. 4,0000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0020 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5610 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9960 lira olmuştu.
Dolar ne kadar oldu?
24.05.2017 - 09:03 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 09:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5780, avro 4,0020 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5760 liradan alınan dolar 3,5780 liradan satılıyor. 4,0000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0020 lira olarak belirlendi.
Etiketler : Dolar,
476225 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/476225.aspx
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