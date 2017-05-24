Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pegasus, dört adet Boeing 737-800NG uçağın toplam 93.8 milyon dolar bedelle Air Lease Corporation'a (ALC) satışı konusunda anlaştı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, uçakların 1 Kasım 2017 tarihine kadar alıcıya devrinin öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamaya göre, satış kârı Pegasus'un uçak yatırımlarına yönelik nakit ihtiyacında kullanılacak.

DAHA ÖNCE İKİ UÇAĞINI SATMIŞTI

Pegasus daha önce de iki adet Boeing 737-800NG uçağını toplam 92 milyon dolara Ouidell Limited ve Wilmington Trust SP Services firmalarına satmak üzere anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Söz konusu iki uçaktan ilki 16 Mayıs'ta teslim edilirken, ikinci uçağın ise 31 Mayıs'a kadar alıcıya devrinin öngörüldüğü belirtilmişti.