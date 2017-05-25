Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 2-3 Mayıs'ta düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.FOMC üyelerinin politika faizinin üst sınırını yüzde 1,00'de sabit tutma kararını oybirliğiyle aldığı toplantının tutanaklarında, "Üyeler genel olarak bir sonraki sıkılaştırma adımını atmadan önce son dönemdeki yavaşlamanın geçici olduğunu gösteren daha fazla kanıt için beklemenin sağduyulu olacağına karar verdi" ifadelerine yer verildi.Tutanaklarda, ilk çeyrekte yaşanan yavaşlamanın muhtemelen geçici olduğunu düşünen "çoğu FOMC yetkilisinin ekonomik veriler beklentileriyle uyumlu gelirse sıkılaştırma için yakında bir adım daha atılmasının uygun olacağı hükmüne vardığı" belirtildi.

Faiz artış hızında görüş ayrılığı yaşandı

FOMC'nin mayıs toplantısına ilişkin tutanakları, Fed yetkililerinin sıkılaştırmanın hızı konusunda görüş ayrılığı yaşadığını yansıttı.

Tutanak metninde şu ifadelere yer verildi:

"Birkaç üye, işsizliğin mevcut beklentilerin çok altına düşmesi ya da büyük ölçekli mali genişlemenin hayata geçirilmesi gibi FOMC'nin parasal sıkılaştırmanın kısmen daha hızlı olmasını değerlendirmesini gerektirebilecek şartlara işaret etti. Birkaç diğer üye ise iş gücü piyasasındaki gevşekliğin sürdüğü ve enflasyonun, işsizliğin uzun vadeli normalinin altına düşmesine çok hassas olmadığı gerekçesiyle faiz artışlarının mart ayında açıklanan projeksiyonlara kıyasla daha yavaş olabileceğini savundu."Bununla birlikte 17 üyeli FOMC'deki çoğu yetkilinin kademeli faiz artışı yaklaşımına yönelik desteklerini yineledikleri de tutanaklarla birlikte kayıt altına alındı.

"Bilanço, bu yıl yeniden yatırımlara kota getirilerek küçültülebilir"

FOMC tutanaklarına Fed'in 4,5 trilyon dolarlık bilançosuyla ilgili tartışmalar da yansıdı. Tutanaklarda Fed ekonomistlerinin, FOMC yetkililerine bilançonun öngörülebilir bir şekilde küçültülmesi konusunda brifing verdiği aktarıldı.Fed'in bilançosunun, bankanın sahip olduğu hazine tahvilleri ve mortgage destekli menkul kıymetlere yönelik yeniden yatırımların her üç ayda bir kademeli olarak artacak kotalar getirilmesi yönetimiyle azaltılmasına destek verildiği bildirildi.

Tutanaklarda, ayrıca "Neredeyse tüm FOMC üyelerinin, gösterge faiz oranının beklenen patikada kalması durumunda bilançonun küçültülmesine bu yıl içinde başlanmasını uygun bulduğu" kaydedildi.Bazı FOMC üyelerinin mali ve diğer politikalardaki değişiklikliklerin netlik kazanmasının ülke ekonomisinin geleceğine yönelik belirsizliği azaltacağı görüşünü içeren tutanaklarda, kürüsel risklerin ise azalmaya devam edebileceğine işaret edildi.FOMC'nin bir sonraki toplantısı 13-14 Haziran tarihlerinde başkent Washington'da düzenlenecek. Fed Başkanı Janet Yellen ekonomik projeksiyonların ve faiz beklentilerinin güncelleneceği toplantının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Fed tutanakları sonrası küresel piyasalarda dolar zayıfladı

ABD hisseleri, gün içi rekorunu tazelerken dolar, Fed'in Mayıs ayı tutanaklarının yetkililerin ekonomide son dönemdeki zayıflama sinyalleri karşısında soğukkanlı olduklarını göstermesiyle, Hazine tahvillerinin faizi ile birlikte geriledi. Ham Petrol düştü.

S&P 500 Endeksi, 2,405 puanı aşarak rekor tazelerken, dolar, Fed tutanaklarının FOMC yetkililerinin sıkılaşmanın "yakın" bir zamanda yapılmasının uygun olabileceği görüşünde olduğunu ve bilanço tablosunun kademeli olarak küçültüleceği planını göstermesiyle kayıplarını genişletti. Metaller, Moody's'in Çin'in kredi notunu düşürmesinin ardından geriledi. Ham Petrol , OPEC üyeleri Viyana'da yapılacak kilit toplantıya hazırlanırken 5 günlük kazançlarına son vererek hafifçe geriledi.

Fed yetkilileri, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın geçici olduğuna dair daha çok kanıt beklemenin "ihtiyatlı" olacağını belirtti. Fed tutanakları, Fed'in Haziran ortasında yapacağı toplantıda faiz artışına gideceği işaretlerini verdi. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in Haziran'da yılın ikinci faiz artışını yapmasının "belirgin bir olasılık" olduğunu söyledi.

Hisse Senetleri

*S&P 500 Endeksi, New York saatiyle 14:24'te yüzde 0.2 yükseldi ve 2,402.27'ye çıktı.

*Stoxx Europe 600 Endeksşi günü yüzde 0.1 yükselişle tamamladı.

*MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi, neredeyse yüzde 0.3 kazanç sağladı.

Para Birimleri

*Bloomberg Dolar Spot Endeksi, yüzde 0.2'lik bir düşüşle Kasım ayından bu yana olan en düşük seviyesinin yakınına geldi.

*Pound, üç günlük kayıplarının ardından hafifçe aşağı yönde hareket ederek 1.2931 dolara geldi.

*Euro, fazla değişmeyerek 1.1176 dolardan işlem gördü.

Emtia

*Nikel yüzde 2.6 ve bakır yüzde 0.9 düştü. Demir cevheri vadelileri yüzde 6.5 geriledi. Çin dünyanın en büyük ham madde tüketicisi konumunda.

*Batı Teksas Petrol ü (WTI), beş günlük kazancının ardından yüzde 0.5 düşerek varil başına 51.21 dolara indi.

*Altın, Salı günü yüzde 0.8 düştükten sonra yüzde 0.3 düşerek ons başına 1,251 dolara indi.

Tahviller

*ABD'nin 10 yıl vadel tahvillerinin faizi yaklaşık üç puan gerileyerek yüzde 2.25'e indi. Tahviller önceki dört günde değer kaybetti.

*Fransa, Almanya ve İngiltere'nin gösterge tahvillerinin faizi fazla değişmedi.

Asya

*Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.1 yükseldi ve yüzde 1.3'e kadar çıakrdığı kaybını geri aldı. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi de yüzde 0.4 kadar düştükten sonra yükselişle kapandı.

*Japonya'da Topix Endeksi yüzde 0.6 yükseldi. Endonezya'da gösterge endeksi yüzde 0.7 düştü.

*Avustralya doları yüzde yatay seyretti ve yüzde 0.5'e kadar çıkardığı kaybının önemli kısmını geri aldı.(Bloomberg)