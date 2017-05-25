Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB’un 73’üncü Olağan Genel Kurulunda, yüksek faiz ve bankacıların üreticiye karşı tutumunu eleştirdi. Bankaların tutumunun adil olmadığını ifade eden Erdoğan “Her yerde yüksek faizden şikayet var mı, var. Bunu dillendiren bir başbakan, bir cumhurbaşkanı olarak hep gündemimde tuttum, hâlâ da gündemimde. Gündemimde olmaya da devam edecek. Çünkü faizi, hep söylüyorum, çok açık net söylüyorum, yüksek faizi ben bir sömürü aracı olarak görüyorum. Burada kar amaçlı bir faiz mantığı yok, sömürü aracı olarak bir faiz mantığı var” vurgusunu yaptı. Kredi imkânlarının geliştirilmesi için mücadeleyi birlikte verdiklerini; buna rağmen kredi faizleri noktasında şikayetlerin devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

Her yerde yüksek faizden şikâyet var mı, var. Bunu dillendiren bir başbakan ve cumhurbaşkanı olarak hep gündemimde tuttum. Hâlâ da gündemimde, gündemimde olmaya da devam edecek. Çünkü ben faizi ülkede, çok açık ve net söylüyorum, yüksek faizi ben bir sömürü aracı olarak görüyorum. Burada kâr amaçlı bir faiz mantığı yok, sömürü aracı olarak bir faiz mantığı var. ‘Ben kredi faizini uygun şartlarda vereyim de ülkem de kazansın ben de kazanayım.’ anlayışı yok. Hatta bakıyorsunuz o karınca yazısıyla sözleşmeler var ya... Tabii o krediye mahkûm olan girişimci ne yapıyor, altına imza atıyor. İçinde ne var ne yok, bundan haberi var mı? Yok. Geri çağırma olduğu zaman eli mahkum, elinde ne var ne yok onu da vermek durumunda kalıyor. Bu anlayış tabii ki adil bir anlayış değil ama bunun çözülmesi şart, Allah’ın izniyle bunu da çözeceğiz. Takdir edersiniz ki her şey tabii bir anda olmuyor ama çözeceğiz. Kararlılığımız var en azından.

Yüz milyonlarca kardeşimiz var



Türkiye’yi sadece 780 bin kilometrekare vatan toprağından ibaret sananlara, yanında kalbi ve duasıyla yüz milyonlarca kardeşinin bulunduğunu her fırsatta göstereceklerini vurgulayan Erdoğan “Türkiye dünyanın en kadim medeniyet ve devlet geleneğine sahip ülkesidir. Bunu göstereceğiz. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım” dedi.

Yerli otoyu TOBB yapsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB üyelerine, “Gelin yüzde 100 yerli otoyu TOBB camiası içerisinden çıkaralım” çağrısı yaptı. “Buna hasretim. Bu milletin evladı olarak hasretim” diyen Cumhurbaşkanı, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na, “Şimdi ben diyorum ki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, kendi çatısı altından yüzde 100 yerli otomobilini ‘Made in Turkey’ olarak çıkarsın” diye seslendi. Montajcılığın bu ülkeye yakışmadığını da dile getiren Erdoğan, “15 senedir bu işi yapanlara hep teklif etmişimdir. Gelin kendi otomobilimizi üretelim. Ne yapıyor? Montaj, montaj... Montajcılık bu millete yakışmıyor. Bir parçası şuradan, bir parçası buradan gelsin, öbürü oradan, öbürü buradan. Onları monte et, ondan sonra da piyasada dolaştır. Artık bu millet, kendisi bunu üretebilecek beyne de sahip, ürüne de sahip. Bunu yapabilir miyiz? Yaparız. Niye yapmıyoruz? Çünkü öbüründen daha fazla kazanıyor. Ama şimdi ben inanıyorum ki artık sözü burada aldık. Bütün millet, 80 milyon da buna şahit. İnşallah Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında bu işi başaracağız. Biz de üzerimize düşeni yapacağız” ifadelerini kullandı.