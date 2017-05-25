Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Elektrik dağıtımda firmaların karneleri belli oluyor. Geçtiğimiz yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından özellikle müşteri memnuniyeti, tedarik ve iletişim alanında başlatılan hizmet kalitesinin artırılması süreci cuma günü masaya yatırılacak. Bakan Albayrak, geçtiğimiz yıl Trabzon’da yapılan sektör toplantısı öncesinde vatandaşa aldıkları hizmetten memnuniyetini ortaya koyan detaylı bir anket yaptırmıştı. Bu yıl anket kapsamı genişletildi. 44 ilde 22 bin 60 vatandaş ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilerek firmaların karnesi oluşturuldu. Yapılan çalışmalarla dağıtım şirketleri bazlı memnuniyet artışının nerelerden kaynaklandığı, nerelerde gelişme kaydedildiği, nerelerde istenilen seviyenin altında kalındığını ortaya çıktı. Karne değerlendirmelerinin tedarik kalitesi ve sürekliliği, müşteri hizmetleri, yatırımlar ve iletişim olmak üzere 4 ana alanda yapıldığı öğrenildi. Bir yılın sonunda vatandaşların dağıtım sektöründen aldığı hizmetten duyduğu memnuniyetin bir önceki döneme göre yüzde 53 arttığı belirlendi. Memnuniyet artışında, kesinti süresi ve sıklığının azalması ile kurulan iletişimdeki güçlendirme çalışmalarının etkili olduğu kaydedildi.

YENİ HEDEFLER

Cuma günü yapılacak ELDER 10. Sektör Toplantısı’nda Bakan Albayrak’ın çok detaylı bir sunum yapacağı öğrenildi. Albayrak’ın ayrıca, 2017 yılı için de yeni hedefler açıklaması bekleniyor.