Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan yarın başlıyor. Son günlerin en revaçta sözleri de “Fırsatçıya göz açtırmayacağız” şeklinde ama fırsatçılar zammını çoktan yaptı bile. Yapılan incelemeler fırsatçıların fiyatlarını mayıs ayının başından itibaren artırdığını gösteriyor.

İlkbaharda süt verimliliğinin artmasına rağmen süt, yoğurt ve peynir fiyatlarında yüzde 12’ye varan artışlar yaşandı. Piyasayı dengelemek amacıyla yapılan et ve canlı hayvan ithalatına rağmen yaklaşık 1 aydır “et fiyatı artacak” çığırtkanlığı yapanlar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tavan fiyatına aldırmadan et fiyatında bir kalem oynamasıyla yüzde 15’e varan artışlara imza attı. Fırsatçıların zam oyunu, pazar araştırmalarıyla bilinen BrandZone tarafından da belgelendi. Kuruluş, nisan ayındaki fiyatlarla mayıs ayındaki fiyatları karşılaştırdı ve ramazanda en çok tüketilen ürünlere yüzde 28’e varan sebepsiz zamlar yapıldığını belirledi. Buna göre zam şampiyonu yüzde 28.1 zam oranıyla nohut oldu. Nohutun kilogram fiyatı, 9,6 liradan 12,3 liraya çıktı. İkinci sırada yüzde 16,5 zamlanan sucuk var. 225 gramlık paketler hâlinde satılan sucuğun ortalama fiyatı nisan ayında 10,9 lirayken, ramazana bir hafta kala fiyat 12,7 liraya yükseldi. Zeytin ise yüzde 13 zamlandı. Bu dönemde un, zeytinyağı, margarin fiyatlarında küçük çaplı düşüşler görüldü.