Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Referandumun ardından ekonomide önemli adımların hazırlığını yapan hükûmet çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan ekonomik yol haritasıyla sokak ekonomisine yönelik önemli adımlar atılacak. Eylem planında öncelik üretim, ihracat ve istihdama verilecek. Kıdem tazminatı, primini ödeyemeyen Bağ-Kur’luların sağlık hizmetinden yararlanması imkanı getiren düzenleme, işsizlik, KDV düzenlemesi gibi alanlara dönük yeni adımların da bu dönemde atılması bekleniyor. Ayrıca yatırımın önündeki engellerin başında gelen yüksek faizlerle ilgili olarak sokak rahatlatılacak. Eylem planının çalışmalar tamamlandıktan sonra bir torba yasa ile Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. İşte o düzenlemeler:

Prim borcu olana da sağlık hizmeti

Prim borcunu ödeyemeyen Bağ-Kur’lular ile ilgili düzenlemenin TBMM tatile girmeden önce yapılması öngörülüyor. Hâlihazırda 2 ay ve daha fazla Bağ-Kur prim borcu olanlar sağlık hizmetinden yararlanamıyor. 2016’da da bu duruma yönelik benzer bir düzenleme yapıldığı biliniyor.

MEYVE SEBZE ÜRETİMİ TEŞVİK EDİLECEK

Sokağı ilgilendiren bir diğer konu ise bir süredir gıda fiyatları. Başta sera teşvikleri olmak üzere taze meyve-sebze üretimini teşvik eden uygulamaların yeni bir strateji çerçevesinde devreye girmesi bekleniyor. Talebin kısmen de olsa ithalat ile karşılandığı ürünlerde kapsamlı bir üretim planlaması yapıldığı biliniyor.

FAİZLER MAKUL SEVİYEYE ÇEKİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği ‘yüksek faiz’ açıklamaları da yeni döneme damgasını vuran diğer bir başlık. Bu konuda gelecek dönemde çeşitli çalışmalar yapılması bekleniyor. Erdoğan geçtiğimiz dönemde yaptığı bir açıklamada “Yüksek faizi ben bir sömürü aracı olarak görüyorum. Burada kâr amaçlı bir faiz mantığı yok. Geri çağırma olduğu zaman, eli mahkum, elinde ne var ne yok, onu da vermek durumunda kalıyor. Bu adil bir anlayış değil. Allah’ın izniyle bunu çözeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

CAZİBE MERKEZLERİNE YOĞUNLAŞILACAK

23 kente yönelik başlatılan cazibe merkezleri programı etkin bir şekilde yürütülecek. Şu ana kadar 3 binin üzerinde yatırımcının yatırım yapmak için müracaat ettiği biliniyor. Bu müracaatların toplam değeri 100 milyar lirayı bulurken 350 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

KDV YENİDEN DÜZENLENİYOR

Hükûmetin reform ajandasında Üretim Reform Paketi’nin yanı sıra Vergi Reform Paketi, Kıdem Tazminatı Reform Paketi ve Finansal Araçlar Reform Paketi de bulunuyor. Ayrıca KDV düzenlemesi noktasında çalışma yürütülüyor.