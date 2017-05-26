Kapalıçarşı'da 3,5700 liradan alınan dolar 3,5720 liradan satılıyor. 3,9950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9970 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5650 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9950 lira olmuştu.
Dolar bugün ne kadar?
26.05.2017 - 09:05 | Son Güncelleme: 26.05.2017 - 09:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5720, avro 3,9970 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5700 liradan alınan dolar 3,5720 liradan satılıyor. 3,9950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9970 lira olarak belirlendi.
Etiketler : dolar,
476788 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/476788.aspx
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