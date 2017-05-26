Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'da 3,5700 liradan alınan dolar 3,5720 liradan satılıyor. 3,9950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9970 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5650 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9950 lira olmuştu.