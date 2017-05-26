Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta ciddi yükseliş ivmesi yakalayarak 150 lira sınırını zorlayan altın fiyatları bu hafta 144 lira bandında seyrediyor. Peki Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı kaç lira oldu?

Altın fiyatları güne %0,40 artışla 144,60 liradan başladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı 235 liradan işlem görüyor. 22 ayar bilezik fiyatı ise 131,50 liradan alıcı buluyor. İşte en güncel altın fiyatları...

Gram altın güne yatay başladı



Güne yatay bir başlangıç yapan gram altın, 144 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 236, Cumhuriyet altını da 963 liradan alıcı buluyor.Güne yatay bir başlangıç yapan gram altın, 144 lira seviyesinde dengelendi.