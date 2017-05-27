Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan ayında dışarıda iftar yapmanın maliyeti, menünün içeriği ve mekâna göre değişiklik gösteriyor. İftar menüleri, İstanbul’un birinci sınıf restoranlarında 55-200 lira arasında değişirken, geleneksel Türk ve Osmanlı mutfaklarından seçilmiş lezzetleri müşterileriyle buluşturan Boğaz manzaralı 5 yıldızlı otellerde ise 95 liradan başlayıp 250 liraya dayanıyor. Evde yapılan iftar ise çok daha uygun fiyata mal olabiliyor. Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, dışarıda iftar yapmanın bedelinin ortalama 45 liradan başlayıp 200 liraya kadar çıktığını, evde ise iftar sofrasının maliyetinin kişi başı ortalama 10 lira olduğunu bildirdi. Türkiye’de insanların ramazanda bir defa da olsa dışarıda iftar yaptığını belirten Bingöl “Kimi otelde, kimi lokantada, kimi de iftar çadırında iftar yapıyor. Her yıl rutin olarak iftar yapan yüzde 50’lik bir kesim var. Toplu iftarlar da var, bireysel iftar programları da oluyor. Türk halkının ramazanda dışarıda iftara ödediği meblağ 1 milyar lirayı buluyor” diye konuştu.

Sosyal tesislerde 35 liraya fiks menü

İstanbul’un birinci sınıf restoranları da 5 yıldızlı otellerdeki gibi geleneksel lezzetleri fasıl eşliğinde açık büfe ve alakart olarak misafirlerine ramazan boyunca sunacak. Geleneksel iftariyeliklerin yanı sıra çeşitli sıcak ve soğuk başlangıçlar, ana yemekler ve ramazana özel tatlılardan oluşan iftar menüleri kişi başı 55-200 lira arasında değişiyor. Kişi başı iftar menüsü Kızkulesi Restoran’da 160 lira, Feriye Lokantası’nda 145-185 lira, Şazeli’de 130 lira, Hacı Abdullah’ta 55-110 lira, Kaşıbeyaz’da 120 lira ve Mabeyin Restoran’da 105 lira olarak belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal tesislerinde ise iftar tabağı, çorba, ara sıcak, kırmızı et, salata, meşrubat ve çaydan oluşan fiks menü 35 lirayı buluyor. Beltur’un işletmeciliğini yaptığı köşklerde ise kişi başı iftar 85 lira iken, Hidiv Kasrı’nda 90 liraya, Galata Kulesi’nde ise 95 liraya mal olacak.

5 yıldızlı otelde iftarın bedeli 95 lira

Four Seasons Hotel 245 TL

Intercontinental İstanbul 150 TL

Conrad İstanbul Bosphorus 135 TL

Swissotel The Bosphorus 145 TL

Wyndham Grand İstanbul Levent 95 TL

Fairmont Quasar İstanbul 99 TL

Raffles İstanbul Zorlu Center 185 TL

Mövenpick Hotel Istanbul 130 TL