Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazanla birlikte merdiven altı ürünlerin satışı artarken, ucuz ve taklit gıda ürünleri halkın sağlığını tehdit ediyor. Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) glikoz şurubuyla tatlandırılan hurmalar konusunda vatandaşları uyardı. Bu şekilde piyasada bol miktarda hurma satışı yapıldığını ifade eden TÜDEF Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, “Genellikle Kuzey Afrika ülkelerinden gelen hurmalar glikoza bulanarak satılıyor. Bu hurma tezgâhta ıslak gibi durur. Elinize aldığınızda eliniz yapış yapış olur. Tüketicilere tavsiyemiz dallı, parlak olmayan hurmaları satın almalarıdır. Hurma fiyatlarındaki büyük farkın sebeplerinden birisi bazı hurmaların glikoz şurubuna bandırılmış olması. Ramazan öncesi satın alacağınız hurma glikoz işleminden geçirilmiş olsa bile paket içeriğinde bu yazmayabilir” dedi. Gıda ürünlerinin bir çoğunda glikoz şurubu bulunduğuna dikkat çeken Vargı, “Glikoz şurubu vücutta insülini dışlayarak doygunluk hissini engelliyor ve vücutta aşırı yağlanmaya neden oluyor. Ramazanda tüketiciler, üretiminde glikoz şurubu kullanılan kolalı meyveli meşrubatlar, limonata benzeri ürünler, meyve suları, pastalar, dondurmalar ve kekler nedeniyle farkında olmadan, aşırı bir şekilde şeker ve glikoz şurubu tüketiyor. Bu ise başta obezite olmak üzere, yüksek tansiyon ve kalp damar hastalıklarına yol açıyor” diye konuştu.