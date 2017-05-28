Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BİST 100 endeksi haftayı, yüzde 2,5’lik kazançla 97.533 puandan kapattı. Aynı dönemde bankacılık endeksi yüzde 2,7 yükseliş kaydetti. Borsa İstanbul’un en değerli şirketleri; 40 milyar 701 milyon lirayla Koç Holding, 40 milyar 404 milyon lirayla Garanti Bankası, 38 milyar 240 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı. Bu arada Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen hafta yüzde 0,48’lik kayıpla 145,70 lira olarak gerçekleşti. Doların satış fiyatı da yüzde 1,02’lik düşüşle 3,5740 liraya geriledi. Analistler, piyasada iyimserliğin devam ettiğini ve borsada 100 bine doğru hareketin devam edebileceğini belirtiyor.