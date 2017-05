Türkiye Gazetesi

Turkcell Platinum, hayatın her noktasında herkes daha fazla keyif alsın diye ayrıcalıklarını zenginleştirdi. Yenilenen görsel dünyası ve gündelik rutin hayattan çıkışı vurgulayan dinamik reklam filmiyle yaza giriş yapan Turkcell Platinum’un ayrıcalıklar dünyasına Türk Hava Yolları ve D&R da eklendi. Turkcell Platinum müşterileri, Türk Hava Yolları işbirliği ile her ay bir şehre uçak bileti kazanma şansı elde ediyor. İlk şehir San Francisco. Bilet kazanabilmek için Turkcell Platinum uygulamasından çekilişe katılmak yeterli. Turkcell Platinum müşterileri okuma keyfini doyasıya yaşasın diye, D&R işbirliği ile on binlerce kitap hediye ediliyor. Müşteriler, yıl sonuna kadar her pazar, Platinum uygulamasıyla alacakları şifre ile hediye kitaplarını D&R mağazalarından alabiliyor. Ayrıca, CGV Mars Cinema Group işbirliğiyle Turkcell Platinum ScreenX salonlarında oynayacak filimler için yüzlerce sinema davetiyesi de yine Turkcell Platinum müşterilerini bekliyor.

‘Daha ayrıcalıklı bir hayat’

Turkcell Platinum müşterilerini bekleyen en yeni ayrıcalıklar, Cinemaximum Kanyon’da düzenlenen özel bir etkinlikle tanıtıldı. Sinema salonunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Müşterilerimize bizim için her zaman öncelikli olduklarını hissettirmek istiyoruz. Turkcell Platinum olarak tam 13 yıldır onların hayatına nasıl daha fazla keyif, konfor ve hız katabileceğimizin üzerine çalışıyoruz. Onlara vale ve havalimanı transfer hizmetlerini ücretsiz sağlıyor, hediye sinema biletinden konser ve tatil ayrıcalıklarına kadar geniş bir yelpazede ayrıcalık sunuyoruz. Bol internetli paketlerimizin yanı sıra müşterilerimiz fizy, TV+ ve Dergilik dahil pek çok uygulamadan ücretsiz ve internetten yemeden dilediğince kullanma keyfine sahip oluyor. Şimdi yeni ayrıcalıklarımız ile dünyamız daha da zenginleşiyor” dedi.