Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu’yu, Malatya üzerinden Akdeniz Bölgesi’ne bağlayacak olan Erkenek Tüneli açıldı. Yapımına 2011’de başlanan, bazı zemin problemleri sebebiyle sıkıntılar yaşanan Tünel, Malatyanın Doğanşehir ve Adıyaman’ın Gölbaşı ilçelerini birbirine bağlıyor. Toplam maliyeti yaklaşık 253 milyon lira olan ve 1.816 metre uzunluğunda 2 tüpten oluşan tünel, Doğu Anadolu’yu Malatya üzerinden Akdeniz Bölgesi’ne bağlıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünce yaptırılan en zorlu tünel çalışması olduğunu belirtilen ve yapımında son teknoloji cihaz ve makinelerin kullanıldığı tünel, mevcut zor ve riskli yolu güvenli ve konforlu hale getiriyor. Tünelin açılışında konuşan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, “Bolu Dağı Tünelinden 17 yılda çıkan bir ülkede8n, 14 yılda 300 kilometrenin üzerinde tünel yapan bir ülke haline geldik” dedi. 80 yılda 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapılmışken, bugün bunu 25 bin 350 kilometreye çıkardıklarını ifade eden Arslan, ayrıca diğer ulaşım imkânları sayesinde 1,5-2 milar insana 3,5-4 saatlik zamanda ulaşılabildiğini de ifade etti. Tünelin açılışında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci “2017’ye güçlü şekilde girdik, bundan sonra da yatırımlar hızlanarak devam edecek” dedi.



BAKAN DİREKSİYONDA

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, tüneli kendi kullandığı araçla geçti. Arslan’a, Bakan Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Çalık ile Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal da eşlik etti.