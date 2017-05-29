Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 192,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,66 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,49 ile bilişim oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 98.181,79 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyelerde tutunamadı ve günü yüzde 0,20 artışla 97.725,95 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD, İngiltere ve Çin piyasalarının resmi tatiller nedeniyle bugün kapalı olması nedeniyle işlem hacminin düşük kaldığına dikkati çekti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu'nun, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamaları, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 99.000'in ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.