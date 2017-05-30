Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeniden yapılandırma kanunu ile ilgili gelinen noktayı paylaşan Ağbal, 6736 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu'nun 19 Ağustos 2016'da yürürlüğe girerek kasım ayında da müracaatları alınıp ilk tahsilatlarının yapıldığını söyledi. Ağbal, ödemeler için son 3 güne girildiğini hatırlatarak, vatandaşların borçlarını ödemelerinin kendi menfaatleri için son derece önemli olduğunu vurguladı. Ağbal, "Eğer vatandaşlarımız ödeme yapacak olurlarsa söz konusu borçlara ilişkin yıllık yüzde 16.80 olarak uygulanan gecikme zammı yerine yıllık yüzde 3-4 oranında bir faiz ödeyerek borçlarından kurtulabilecekler" diye konuştu. Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında bugüne kadar yaklaşık 21 milyar lira tahsilat yapıldığını, 6736 sayılı Kanun kapsamında trafik para cezalarını yapılandırmak için de 1.3 milyon kişinin başvurduğunu, 1.4 milyar liralık tutarın yapılandırıldığını bildirdi.