Türkiye Gazetesi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPARD) desteklerinde ikinci döneme başladı. IPARD II Programının birinci çağrısı sonucunda ilk imzalar atıldı. 2014-2020 yıllarını içeren ikinci uygulama döneminde tarım sektörünün ve kırsal alanların sürdürülebilir kalkınması için desteklenen sektörlere yenileri eklendi, hibe oranları artırıldı. Kurumun, IPARD I Programında verilen hibelerle 2,3 milyar avroluk bir yatırım gerçekleştirildiğini ifade eden TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı, bu program sonucunda 57 bin kişiye istihdam sağladıklarını, yaklaşık 10 bin 650 yatırımcı ile sözleşme imzaladıklarını kaydetti.



5 YILDA 1 MİLYAR AVRO KAYNAK

Ahmet Antalyalı, IPARD-II Programı dahilinde 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyar 45 milyon avroluk kaynağı yararlanıcılar ile buluşturacaklarını belirterek, “Bu dönemde yararlanıcı sayımızı 20 bine, yeni istihdam sayısını da en az 110 bine çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu. IPARD II’nin ilk proje çağrısında 8 bin 789 proje başvurusu aldıklarını, aralarından bin 639 projeyi desteklenmek üzere seçtiklerini ifade eden Antalyalı, “Gönül ister ki tüm projeleri destekleyelim ama kaynaklar sınırlı, istekler sınırsız. İlk çağrıda 16 farklı sektörü destekliyoruz ve vatandaşlarımıza 853 milyon lira hibeyi bugün itibarıyla kullandırmaya başlıyoruz. Buradan yaklaşık 1,4 milyar liralık yatırım gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.



KIRMIZI ET ÜRETİMİ ÖNCELİKLİ

Bu desteklerde lokomotif alanın “tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar” olduğuna dikkati çeken Antalyalı, bu alanda 536 proje desteklediklerini, 811 milyon liralık yatırım gerçekleştirileceğini ve 553 milyon liralık hibe verileceğini söyledi. Antalyalı, özellikle Milli Tarım Projesi çerçevesinde de kırmızı et üretimini öncelikli sektör gördüklerini, bunun ilk adımı olarak 291 projeye 300 milyon lira destek vereceklerini dile getirerek, şunları kaydetti: “Aynı tedbir kapsamında 173 süt üretimi, 65 kanatlı eti ve 7 yumurta tavukçuluğu projesi desteklenecek ve söz konusu sektörlerde toplamda 256 milyon liralık bir kaynağı yararlanıcılarımızla buluşturacağız. Gıdada sanayi entegrasyonunu sağlamaya yönelik özellikle ‘Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar’ tedbiri gıda enflasyonu açısından da çok önemli. Gıda fiyatlarının düzenlenmesi için çok önemli yer tutan soğuk hava depolama tesislerine yatırım tutarı yaklaşık 93 milyon lira olan 35 tesis kurulacak, söz konusu projelere yaklaşık 47 milyon lira hibe sağlanacak. Aynı tedbir altında 22 süt işleme, 8 et işleme, 1 kanatlı eti işleme, 2 su ürünleri işleme yatırımı da uygun bulundu ve bunların hepsinin sözleşmelerinin imzalanma süreci kısa zamanda bitecek.”



10 bin kişi istihdam edilecek

Söz konusu programı 42 ilde uyguladıklarına dikkati çeken Ahmet Antalyalı, ilk çağrıya en çok Elâzığ, Sivas, Ankara ve Afyon’dan başvuru geldiğini söyledi. Amaçlarının kaynakları tüm iller arasında adil bir şekilde dağıtmak olduğunun altını çizen Antalyalı “Bütün vatandaşlarımızı programımızı takip etmeye ve kendi projelerini de Kurumumuza sunmaya davet ediyorum” dedi. Antalyalı, ilk çağrı sonucu verilecek hibelerle 10 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanacağına dikkati çekere, “Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısı yaptığı bu dönemde bu yatırımların önem arz ettiğini düşünüyoruz. Elimizden geldiğince biz de kurum olarak buna katkı sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.