Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanlığı, tapu harcı ödenmesi esnasında mülkün değerini az gösterip, tapu harcını eksik ödeyenlerin peşini bırakmıyor. Bu yönteme başvuran vatandaş ve müteahhitlerin yanı sıra belediyelerde kayıtlı rayiç bedellerinin güncel olmamasından dolayı harcı az ödeyenler de “vergi kaçakçısı” muamelesi görüyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Mehmet Şimşek’in Maliye Bakanlığı döneminde başlatılan tapu harcı takibinin sürdüğünü, tapu harcının eksik yatırılmasından kaynaklanan vergi cezalarıyla ilgili vatandaşlardan sürekli şikâyet aldıklarını söyledi. Tapu harcının eksik ödenmesi durumunda hem alıcının hem satıcının cezalı duruma düştüğüne işaret eden Şahin “Kimi zaman tapu harcının eksik ödenmesi ya da müteahhidin eksik vergi ödeme isteği sonucu bilinçli olarak, kimi zaman da bilinçsizce gayrimenkulün değerinin düşük gösterilmesi vergi cezalarına yol açıyor. Ev alayım derken vergi kaçakçısı olmayın” dedi. Tapu harcı takibinin önceden sadece bankalardan konut kredisi çekenler için geçerli olduğunu belirten Şahin, Bakanlığın kolaylıkla bankalardan vatandaşın konut alırken ne kadar kredi çektiğini ve aynı kişinin tapuda aldığı gayrimenkulü kaç lira gösterdiğini öğrenebildiğini anlattı. Çekilen kredi miktarı ile tapu alırken bildirilen değerin arasında büyük farklar çıkmasının ardından ev sahiplerinin peşine düşüldüğünü ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

Tapu daireleri, alım satım sırasında belediyeden rayiç bedel getirilmesini istiyor. Bu bedele biz müdahale edemiyoruz ancak tapudaki memuru ‘burada rayiç bedeli bu yazsa da ben evi şu bedelden aldım’ diyerek uyarmamız lazım çünkü bu sonradan kontrol edildiğinde bize vergi kaçakçısı muamelesi yapılıyor, evimize vergi kaçırdığımıza dair bir kâğıt geliyor ve aradaki farkın ödenmesi gerekiyor. Aslında burada işi çözecek olan hem vatandaş hem de tapu dairesindeki memurdur. Belediyeden gelen rayiç bedel evrağını gören memur da vatandaşı uyarmalı. Belediyelerin de 40 yıl önceki rayiç bedellerini güncellemeleri gerekiyor. Bu artık sadece konut kredisi çekenler için değil, nakit olarak ev alanlar için de geçerli, onlar da kolaylıkla tespit ediliyor.