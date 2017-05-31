Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni Taşıma Yönetmelik Taslağı, lojistik sektörünü uçuracak reformlar getiriyor. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu “Artık Türk taşımacılar, birden fazla ülkeyle taşımacılık anlaşması yapabilecek. Şu anda yürürlükte olan yönetmeliğe göre, taşımacılar, anlaşma yaptığı tek ülkeye taşıma yapıyordu. Yeni yönetmelikle Almanya ile İtalya, İngiltere ile Rusya arasında mal taşıması yapabileceğiz. Bayramdan sonra yürürlüğe girmesini beklediğimiz bu taslak, kara ulaştırmasında taşımacılığın önünü açacak” dedi. Öte yandan ihracat tırlarına ÖTV’siz verilen yakıt miktarının 550 litreden 900 litreye çıkmasıyla ilgili çalışmalar da hızlandı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci “ÖTV’siz yakıt satışı şu an 5-6 yerde var. Bunu 20 civarındaki sınır kapısına kuracağız. Düzenleme sadece ihracat için geçerli. Düzenleme ile hem ihracatçılara hem de lojistik firmalarına destek olacağız” dedi.