Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa ile ABD arasındaki uçak yolculuklarında bundan böyle de dizüstü ve tablet bilgisayar bulundurulabilecek.



ABD İç Güvenlik Bakanlığı, tartışmalı yasaklama kararının şimdilik Avrupa'dan gelen yolculara uygulanmayacağını duyurdu. Bakan John Kelly'nin AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Dimitris Avromopulos ve ulaştırmadan sorumlu komisyon üyesi Violeta Bulc ile yaptığı telefon görüşmesinde ise ertelemenin yasağın uygulamaya konmayacağı anlamına gelmediğini söylediği aktarıldı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "nüfus çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu 8 ülke için uygulanan el bagajında belli elektronik cihaz bulundurmama uygulamasının istihbarattan alınacak bilgiler ışığında ve muhtemel tehdidin boyutları açısından genişletilebileceği" belirtildi.

Kelly ayrıca AB yetkilileriyle yaptığı görüşmede "uçak yolculuğunun güvenliği açısından gerekli her türlü önlemin alınacağını ve yolcu bölümünde elektronik cihaz bulundurma yasağının da buna dâhil olduğunu" söyledi.

ABD, 21 Mart'ta içine patlayıcı yerleştirilebileceği gerekçesiyle söz konusu ülkelerden gelen uçaklarda dizüstü bilgisayar bulundurulmasını yasaklamıştı. Cep telefonu ebadından büyük elektronik cihazların bagajla birlikte uçağa alınmasını öngören uygulama altı ülke için geçerli olmak üzere İngiltere tarafından başlatılmıştı.

AVRUPA YASAK KAPSAMINA GİREBİLİR

ABD'nin yasak kapsamına Avrupa'dan kalkan uçakların da alınmasını planladığı haberi üzerine Brüksel'de ABD ve AB'nin yüksek düzey temsilcileri arasında görüşmeler başlatılmıştı.

Yasak kapsamına Avrupa ülkelerinin de alınmasının tatil mevsiminde olumsuzluklara yol açacağı belirtiliyor. Yaz aylarında Avrupa ülkelerinden ABD'ye 3 bin 250 uçak seferi yapılıyor.

ABD'nin elektronik cihaz bulundurma yasağı Türkiye, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Fas ve Birleşik Arap Emirliklerini kapsıyor. Türkiye, İngiltere'nin dizüstü ve tablet yasağı uyguladığı ülkeler arasında da yer alıyor.