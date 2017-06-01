Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borç yapılandırması yapan mükelleflerin borçlarının 1. ve 2. Taksit ödemeleri bu gece 24:00’e kadar vergi dairlerinde mesai yapıldı. Fatih Vatan Caddesi’nde bulunan Vergi Dairesi Başkanlığında gece yarısına kadar süren mesaide beklenen yoğunluk yaşanmadı. Mükelleflerin vergi borçlarını beklenenin aksine son dakikaya bırakmadığı görüldü.

Vergi yapılanması kapsamında belirlenen vergiler, gümrük vergileri, vergi cezaları, bazı idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar yapılandırma kapsamında yer alıyor.