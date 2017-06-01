Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin ANKARA

Rusya ve Türkiye arasındaki ticari kısıtlamaların kaldırılması noktasında önemli bir adım atıldı. Rus lider Vladimir Putin Türkiye’ye yönelik uygulanan bazı ekonomik kısıtlamaların kaldırılması noktasında kararnameyi imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Mayıs’ta Rusya’nın Soçi kentinde Rus lider Putin ile görüşmesinin ardından alınan kararlar bu kararname ile resmi bir şekilde gerçekleştirilmiş oldu. Rus yetkililer kararnamede yer alan maddelerin ‘domates kısıtlamasını’ kapsamadığını belirtiyor.

İŞ ADAMLARINA KOLAYLIK

İşte kararnamede yer alan o maddeler:

¥ Kararnamenin ilk maddesinde iş adamlarına yönelik faaliyet yasakları ve Türk vatandaşlarına yönelik uygulanan işe alma yasağı kaldırıldı.

¥ Yine ilk maddenin devamında Türkiyeli uçak mürettebatları, hizmet pasaportuna sahip kişiler, Rusya’daki Türk diplomatik temsilciliklerine atanan Türk vatandaşları ve aileleri vizesiz olarak Rusya’ya girebilecek.

¥ İmzalanan bir diğer maddede ise Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile karşılıklı seyahatler konusunda iki ülke arasında 2010’da yapılan anlaşmanın yenilenmesi için istişare talimatı verildiği belirtiliyor. Maddede “Anlaşmanın yürürlüğünün kısmen yeniden başlatıldığı hususuna ilişkin tebliği belirlenmiş usule göre Türkiye Cumhuriyeti’ne göndermekle görevlendirilmesi” ifadesi yer alıyor.

¥ Dördüncü maddede gıda ürünlerine yönelik önceden imzalanan maddenin kaldırıldığı yer aldı.

¥ Bir diğer maddede ise Rusya’nın kararname gereğince ilgili düzenlemeleri yapması konusunu içeriyor.

RUSYA’YA UÇAK YETİŞMİYOR

Öte yandan Rusya’nın en büyük tur operatörlerinden Anex Tour’un Yönetim Kurulu Bakanı Neşet Koçkar, Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının, rekor yılı 2014’ün seviyelerine ulaştığını belirterek, 2015 ekonomik krizi ve 2016 charter yasağı nedeniyle uçak firmalarının küçülmeye gittiği ve ciddi talep olmasına rağmen uçak bulunamadığını söyledi. Rusya pazarında 4,5 milyona yakın turistin geldiği 2014’ü geçmenin hâlen mümkün olduğunu dile getiren Neşet Koçkar “Nisan ayındaki ‘charter seferlerin tekrar yasaklanacağı’ yönündeki dedikodu da uçak sıkıntısı yaşanmasında etkili oldu. Charterlerin tekrar yasaklanacağının gündeme gelmesiyle yaklaşık 400 bin koltuk başka ülkelere kaydı. Basit bir örnek, bizim Moskova’dan haftada 9 olan Tunus seferimizi ‘Ya olur da Türkiye’ye bir yasak gelebilir mi’ kaygısıyla 14’e çıkardık. 5 tane uçak buradan eksildi. Ama bu uçak işi o kadar zor ki sonra tekrar yerine koyamıyorsunuz. Yeni uçaklarda da gecikme olunca, Antalya’ya yaklaşık 700 bin koltuğun eksilmesine neden oldu. 700 bin koltuk eksilmeseydi zaten tüm zamanların en yüksek sayısı olacaktı. Ama en kötü ihtimalle 2014-2015 arasında bir rakamda olacağı kesin” dedi.