Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,18'lik düşüşle tamamladı. Endeks 175,09 puanlık azalışla 97 bin 365 puan ile kapanırken, işlem hacmi 5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi de yüzde 0,31 değer kaybetti.