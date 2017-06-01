Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,18'lik düşüşle tamamladı. Endeks 175,09 puanlık azalışla 97 bin 365 puan ile kapanırken, işlem hacmi 5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi de yüzde 0,31 değer kaybetti.
Borsa günü düşüşle tamamladı
01.06.2017 - 18:19 | Son Güncelleme: 01.06.2017 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa günü yüzde 0,18'lik düşüşle tamamladı.
Etiketler : borsa istanbul,ekonomi haberleri,
478405 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/478405.aspx
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