Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle yerlerinden edilen binlerce Suriyeli aile, göç ettikleri daha güvenli bölgelerde yaşam mücadelesi veriyor.
Hatay sınırı yakınlarındaki güvenli gördükleri alanlara çadırlarını kuran ve elektrik, su ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken aileler, Türkiye'den gelen insani yardımlar sayesinde hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor.
İdlib'te Halep'teki tahliyeler sonrası oluşturulan Düzce Halep Kampı'nda barınan Suriyeli aileler, kurulan güneş enerjisi panelleri sayesinde çadırlarını aydınlatıyor. Aileler cep telefonlarını da aynı yöntemle şarj ediyor.
Bazı aileler ise mazotla çalışan jeneratör yardımıyla barındıkları çadırların elektrik ihtiyacını karşılıyor.