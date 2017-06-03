Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan "KDV'nin yüzde 1'e inmesi ve ÖTV, damga vergisi, ithalat vergisi benzeri bütün vergilerden, harçlardan muaf tutulması suretiyle, süre kısıtlaması da koymaksızın, yabancı bayrak taşıyan teknelerin Türk sahiplerine son derece cazip fırsat tanıdık. Geçiş bürokrasisi de basitleştirildi. Yakın zamanda bu 6 bin teknenin tamamının Türk bayrağına geçmesini bekliyoruz, denizlerimizi ay yıldızla donatıyoruz. Denizciliğe büyük önem gösterdik, sektörün gelişmesi için her türlü teşviki sağladık. ÖTV'siz yakıt desteği verildi, bu suretle 5,8 milyar liralık ÖTV tahsil edilmedi" dedi.