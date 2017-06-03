Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan "KDV'nin yüzde 1'e inmesi ve ÖTV, damga vergisi, ithalat vergisi benzeri bütün vergilerden, harçlardan muaf tutulması suretiyle, süre kısıtlaması da koymaksızın, yabancı bayrak taşıyan teknelerin Türk sahiplerine son derece cazip fırsat tanıdık. Geçiş bürokrasisi de basitleştirildi. Yakın zamanda bu 6 bin teknenin tamamının Türk bayrağına geçmesini bekliyoruz, denizlerimizi ay yıldızla donatıyoruz. Denizciliğe büyük önem gösterdik, sektörün gelişmesi için her türlü teşviki sağladık. ÖTV'siz yakıt desteği verildi, bu suretle 5,8 milyar liralık ÖTV tahsil edilmedi" dedi.
ÖTV sıfıra düştü bayrak yükseldi
03.06.2017 - 06:47 | Son Güncelleme: 03.06.2017 - 06:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk bayrağına geçecek yat ve teknelerde KDV oranını yüzde 1'e indiren ve ÖTV'yi sıfırlayan düzenleme sonrasında, Türk sahipli olmasına rağmen yabancı bayraklı olan 6 bin tekneden 3 bini, 'Ay-Yıldız'a döndü.
Etiketler : kdv oranı,ötv,
478793 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/478793.aspx
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