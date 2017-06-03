Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre kadın giyimi grubunda yer alan etek takım, yüzde 19,62 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. En çok zamlanan diğer ürünler, “yüzde 14,29 ile mecmualar” ve “yüzde 13,62 ile bakla” şeklinde sıralandı. Öte yandan sivri biber, yüzde 61,43 ucuzlayarak fiyatı en fazla düşen ürün olarak öne çıktı. Onu yüzde 47,96 ile bezelye, yüzde 38,38 ile taze fasulye ve yüzde 31,08 ile erik takip etti. Mayısta İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 97'sinin perakende fiyatı artarken, 25 ürünün fiyatı düştü, 120 ürünün fiyatı ise değişmedi.