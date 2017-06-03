Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmî Gazete'de yayımlanan Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarına göre, Maliye Hazinesine ait Gaziantep Nurdağı'ndaki 113 bin 400, Ankara Çankaya'daki 8 bin 287, Yalova Çiftlikköy'deki 69 bin 323, Adana Sarıçam'daki 2 bin 851, Tunceli Ovacık'taki 81 bin 40 metrekarelik taşınmazlar, Ankara Sincan ve Erzurum Palandöken'deki 2 taşınmaz satılarak, Tekirdağ Marmaraereğlisi'ndeki çeşitli taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki iskele, deniz ve dolgu alanları ise işletme hakkı devri şeklinde özelleştirilecek. Elektrik Üretim AŞ'ye ait Manyas, Demirköprü, Çine, Akköprü, Topçam, Kepez 1, Dinar 2, Suçatı, Değirmendere, Karaçay ve Kuzuculu HES ile kullanılan taşınmazlar da özelleştirme kapsamına alındı. Aydın Didim'deki 2 taşınmazın Elektrik Üretim AŞ ve Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye ait hisseleri de özelleştirme kapsamına alındı. Özelleştirme kapsam ve programına alınan HES ve taşınmazların 2020 sonuna kadar özelleştirilmesi planlanıyor.