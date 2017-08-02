Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl

Aktif Bank, 3 milyon taraftarı kapsayan ve futbolda en kapsamlı maça giriş sistemi olan Passolig dünyasını mobile taşıdı. Passolig sahipleri artık iOS ve Android cihazlarına indirdikleri Passo Mobil uygulaması ile stadyumlarda maçlara cep telefonlarını okutarak giriş yapabilecek. 2017-2018 sezonunda ilk olarak 4 büyük takımın stadyumunda uygulanmaya başlanacak olan sistem, aşamalı olarak diğer statlarda da kullanılabilecek. Futbolseverler uygulama ile Passolig kart başvurusu, bilet transferi, maç bileti alma gibi işlemleri de yapabilecek. Passolig’in yeni uygulaması, Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer ve Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı’nın katılımıyla Vodafone Park’da gerçekleştirilen toplantıda tanıtıldı. Sümer “Passo Mobil” uygulamasıyla tüm kart ve biletleme ihtiyaçlarını tek bir mobil uygulama altında birleştirerek taraftarın hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kazancı ise statlara girişi kolaylaştırmayı amaçlayan uygulamanın, dünyada ilk olduğunu ifade etti. Bunun Türk futbolu adına önemli bir iş olduğunu vurgulayan Kazancı “Güncel Passolig kart sayısı 2,9 milyon. 3 yılda taraftarın kart başvurularının 2 milyondan fazlası dijital kanallardan yapıldı. Bunun da yarısı, akıllı telefonlardan gerçekleşmiş. Teknoloji çağında dijital olarak hayatı kolaylaştırmak gerekiyor. 2016-2017 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig’de toplam 3 milyon 700 bin kişi maç izlemek üzere turnikelerden geçmiş. Futbolseverlerin maça girişini daha da kolaylaştırarak, bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Uygulamayı 165 bin kişi indirdi. Yüzde 60’ı 18-35 yaş arasında. Bir konuya da açıklık getirmek gerekiyor. Uygulama ile birlikte Passolig kart ücreti ortadan kalkmayacak. Çünkü maça girebilmek için öncelikle Passolig kart sahibi olma zorunluluğu bulunuyor” diye konuştu.