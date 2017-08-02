Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yıllık 500 tona kadar üretim yapan tesislerde alabalığa verilen kilogram başına 65 kuruşluk destek üzerine Danimarka’daki üreticiler, bunun haksız rekabete yol açtığı iddiasıyla AB Komisyonu’na başvuruda bulundu. Başvuruyu haklı bulan AB Komisyonu, Şubat 2015’te Türk alabalığına AB pazarında yüzde 6,7 ile 9,5 arasında telafi vergisi koydu. Türk alabalık ihracatçılarının isteği üzerine devlet tarafından verilen teşvikler yeniden düzenlendi. Düzenleme kapsamında 250 tonun üzerindeki üretimlere verilen destek oranı yüzde 50 indirilerek 32,5 kuruşa geriledi. Bunun üzerine AB Komisyonuna itirazda bulunan ihracatçılar, telafi vergisinin yeniden düzenlenmesini talep etti. Türk ihracatçılarının itirazını inceleyen AB Komisyonu, Türkiye’ye gelerek yeniden düzenlenen teşvikin üreticiler üzerindeki etkisini izleyecek.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan, AB Komisyonu tarafından Şubat 2015’te konulan sübvansiyon vergisiyle Türk ihracatçısının Avrupalı üreticiler karşında dezavantajlı duruma düştüğünü belirtti. Kızıltan, bunun sonucunda da ihracatta düşüş yaşandığını dile getirdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapmış oldukları başvuruyla teşvikin yüzde 2’nin altına gerilediğini ifade eden Kızıltan, telafi vergisinin kalkması sonucu ihracatta da artış olacağına değindi.