Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'da 3,5300 liradan alınan dolar 3,5320 liradan satılıyor. 4,1770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1790 lira olarak belirlendi.

Dün kapanışta doların satış fiyatı 3,5150 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1610 lira olmuştu.