Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Apple, bu yılın nisan-haziran döneminde geçen senenin aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 7,1 artırarak 45,4 milyar dolara çıkardı. Şirketin net kârı da yüzde 11,5 artışla 8,7 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde akıllı telefon satışları yerinde saydı. iPhone satışları sınırlı bir artışla (yüzde 1,5) 41 milyon 26 bin adete, iPad satışları da yüzde 14,8 yükselerek 11 milyon 424 bin adete ulaştı. Mac satışları ise yüzde 0,9 artışla 4 milyon 292 bin oldu. Öte yandan şirketin AppleCare ve ApplePay gibi hizmetlerden elde ettiği gelir bu dönemde yüzde 21,6 artışla 7,27 milyar dolara çıktı.

Apple’ın gelirinin piyasa beklentisinin üstünde gelmesiyle New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde şirketin hisseleri değer kazandı. Günü 150,05 dolardan kapatan Apple hisseleri, şirketin bilançosunu açıklamasının ardından yüzde 6 kazançla 159,01 dolara kadar tırmandı.y