Kapalıçarşı'da 3,5340 liradan alınan dolar 3,5360 liradan satılıyor. 4,1920 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1940 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 3,5350 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1850 lira olmuştu.
Dolar bugün ne kadar?
03.08.2017 - 09:05 | Son Güncelleme: 03.08.2017 - 09:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5360, avro 4,1940 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5340 liradan alınan dolar 3,5360 liradan satılıyor. 4,1920 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1940 lira olarak belirlendi.
Etiketler : dolar,
493568 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/493568.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER