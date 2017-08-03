Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'da 3,5340 liradan alınan dolar 3,5360 liradan satılıyor. 4,1920 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1940 lira olarak belirlendi.

Dün kapanışta doların satış fiyatı 3,5350 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1850 lira olmuştu.