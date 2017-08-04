Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut İstanbul

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, dün İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında son günlerde yaşanan sel, dolu ve depremin sektöre olan maliyetini kamuoyu ile paylaştı. Çağlar, 18 Temmuz’da sektör olarak 7 bin adet hasar ihbarı aldıklarını belirterek “Bunun bize maliyeti 116 milyon TL oldu. Gökova’daki depremden kaynaklanan 800 adet hasarın karşılığı da 12 milyon TL civarında gerçekleşti. En son yaşadığımız doğal afette çok afaki rakamlar dönüyor etrafta belki ama 22 bin adet hasar dosyası elimize ulaştı” dedi. Bu rakamın gelecek yeni başvurularla iki kat daha artabileceğini öngören Çağlar, şu ana kadar 22 bin adet dosyada 168 milyon TL’lik bir hasar yumağıyla karşı karşıya olduklarını aktardı. Çağlar, geçen yıl sektörün toplam 23,4 milyar TL tazminat ödediğini söyledi. 2017 Haziran sonu itibarıyla prim üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 23,1 milyar TL civarında gerçekleştiğini ifade eden Çağlar, yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörün, ekonomiye fon sağladığını ve teminat rolüyle başta mega projeler olmak üzere GSYH’nin 35 katı sigorta güvencesi verdiğini vurguladı.

KÖTÜ SÜRÜCÜ YÜKSEK PRİM ÖDESİN

Başkan Çağlar konuşmasına Zorunlu Trafik Sigortası hakkında bilgi vererek devam etti. Çağlar, trafik sigortasındaki 11 yıllık zararın 7,3 milyar TL’ye ulaştığını anlattı. Tavan prim uygulanmasıyla trafikte 2017’nin ilk 6 ayında prim üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azaldığını dile getiren Çağlar, poliçe sayısının ise yüzde 4,9 artışla 8,6 milyona çıktığını kaydetti. Çağlar, enflasyon da göz önüne alındığında trafik poliçelerindeki indirimin yüzde 30’lara ulaştığını anlattı. Tavan prim uygulamasıyla sektörün zararının 2,3 milyar TL’ye, hasar oranının da yüzde 125’e çıkmasını tahmin ettiklerini bildiren Çağlar “Son 3 yılda yaşanan kazaların yüzde 11’inin, 80 bine yakın ve 3’ün üzerinde kaza sayısına sahip sürücülerden kaynaklandı. Trafik sigortasında arzu edilen kalıcı fiyat istikrarı için bu kazaların azaltılmasının yanı sıra kötü sürücüler için yüksek prim uygulanması gerekli” diye konuştu.

CAYMA ORANI %57’YE ÇIKTI

Bir diğer gündem maddesi Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki son durumu da değerlendiren Başkan Çağlar, otomotik katılımcı sayısının 6,8 milyona, fon büyüklüğünün de devlet katkısı dâhil 71 milyar TL’ye ulaştığını ifade etti. Çağlar “26 Temmuz 2017 itibariyle sisteme giren 6 milyon çalışanın 2,6 milyonu sistemde kaldı. Cayma/çıkış oranı da yüzde 57 oldu” dedi.

BAŞVURU İÇİN 5 GÜN SINIRI YOK

TSB Başkanı Can Akın Çağlar, hasar tespit süresi tartışmalarına da son noktayı koydu. Doluda zarar gören araçların hasar tespiti için 5 günlük bir kısıtlama olmadığına dikkati çeken Çağlar, yasal sürenin 2 yıl olduğunu bildirdi. Çağlar “Yine de sağlıklı değerlendirme yapılabilmesi için en kısa sürede başvuruda bulunulması daha iyi olacaktır” diye konuştu. Ödemeler konusunda sıkıntı yaşanmayacağına da vurgu yapan Çağlar “Vatandaşın içi rahat olsun” dedi.