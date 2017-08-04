Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL

Türkiye, 15 Temmuz sürecinden sonra yaşadığı sıkıntılara rağmen, alınan tedbirler ve teşviklerin de etkisiyle Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) çekmeye devam ediyor. Türkiye’de 10 yılda 1 milyar doların üzerinde yatırıma imza atan küresel fon The Abraaj Group, Netlog Lojistik’e ortak oldu. Bu çerçevede Abraaj, Netlog’da azınlık hissesi satın aldı. Anlaşma ile iki grup; katma değeri yüksek alanlarda operasyonların genişletilmesi, yüksek katma değerli şirketlerin satın alınması ve kurumsal yönetimin geliştirilmesi konusunda birlikte çalışacak. İş birliğinin duyurulması için düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut, “UDY akımlarındaki istikrar 2017 yılının ilk beş ayında da sürdürülmüştür. Ocak-Mayıs döneminde ülkemize gelen UDY, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11 artış sağlayarak 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bugün de böyle bir iş birliğine tanıklık ediyoruz. Geçen yıl Türkiye’ye 12,3 milyar dolar UDY gelmişti, 2017’de bu rakamı da aşacağız” dedi. The Abraaj Group Ortaklarından Omar Syed ise, “Türkiye’nin potansiyeline güveniyoruz. Buradaki yatırımlarımızdan, 800 milyon dolardan fazla getiri sağladık” diye konuştu. Netlog Başkan Yardımcısı Gökalp Çak ise şunları söyledi: Şu anda 6 ülkede 23 iştirakimizle tam entegre lojistik hizmeti veriyoruz. Bu ortaklıkla birlikte 5 yılda 3 kat büyüyerek, senede 1 milyar dolarlık ciroyu yakalamak istiyoruz.