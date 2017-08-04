İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5370 liradan alınan dolar 3,5390 liradan, 4,2020 liradan alınan euro ise 4,2040 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5390 liradan, euro ise 4,20 liradan satıldı.
Dolar, 3,54'ün altında
04.08.2017 - 09:22 | Son Güncelleme: 04.08.2017 - 09:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 3,5390 liradan, euro ise 4,2040 liradan güne başladı.
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493837 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/493837.aspx
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