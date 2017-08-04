İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5370 liradan alınan dolar 3,5390 liradan, 4,2020 liradan alınan euro ise 4,2040 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5390 liradan, euro ise 4,20 liradan satıldı.