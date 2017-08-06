Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, geçen ay Türkiye’de elektrik tüketimi ve üretiminde üst üste yaşanan rekorlarda aşırı sıcak hava ve sanayi üretimindeki artış etkili oldu. Geçtiğimiz ay ilk tüketim rekoru 928 milyon 136 bin kilovatsaatle 3 Temmuz’da görülürken, ay içerisinde beş defa daha günlük tüketim rekoru kırıldı. Tüm zamanların en yüksek tüketimi ise 969 milyon 673 bin kilovatsaatle 26 Temmuz’da yaşandı. Söz konusu ayda, Türkiye’nin elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışla 27 milyar 775 milyon 417 bin kilovatsaate ulaştı. Geçen yılın aynı ayında, 24 milyar 369 milyon 865 bin kilovatsaat elektrik tüketilmişti. Yine aynı şekilde tüm zamanların en yüksek elektrik üretimi de temmuz ayında yaşandı. 26 Temmuz’da, yaşanan 969 milyon 673 bin kilovatsaatlik tüketim rekorunu karşılayabilecek şekilde 968 milyon 779 bin kilovatsaat elektrik üretilerek, en yüksek seviye görüldü.

Bu arada, temmuz ayında toplam elektrik üretimi 27 milyar 752 milyon 285 bin kilovatsaate ulaşırken, bunun yüzde 40,2’si doğalgaz santrallerinden elde edildi. Geçen ayki üretimin yüzde 17,7’si ithal kömür, yüzde 17’si hidroelektrik ve yüzde 15,4’ü yerli kömür santrallerinden sağlandı. Rüzgar enerjisi santrallerinin elektrik üretimindeki payı yüzde 7,1 seviyesinde gerçekleşirken, yüzde 2,6’lık kısmı güneş, jeotermal, fuel oil ve biyokütle tesislerinden karşılandı.