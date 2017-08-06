Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paradan 6 sıfır atılmasıyla birlikte kuruşlu ödemeler yeniden hayatımıza girdi. 1 TL, 50, 25, 10, 5 ve 1 kuruş madeni paralar özellikle temel gıda ürünlerinin fiyatlamasında yoğun olarak kullanılırken, pratikte 5 ve 1 kuruş madeni paralar hayatımızdan yavaş yavaş çıkmış durumda. Hal böyleyken etiket fiyatlarındaki 10 kuruş altındaki fiyat baremlerinde para üstü sıkıntısı yaşanıyor. Ya da maddi değeri çok yüksek olmayan kuruşlar satıcıdan istenmiyor. Bu durum alışverişlerde daha fazla ödeme yapılmasına neden olurken, kartlı ödemeler bunun önüne geçerek tüketicinin tasarruf etmesini sağlıyor. Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre bu şekilde son bir yılda 71 milyon TL’nin kullanıcıların cebinde kaldı. Verilere göre Temmuz 2016 - Haziran 2017 döneminde yaklaşık 4,36 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşirken, bu işlemlerin yüzde 35’ini yani 1,53 milyar adedini 10 kuruş altı ödemeler oluşturdu. Kuruşlu ödemelerde en fazla işlem ise 336 milyon adet ve yüzde 22 pay ile 91-99 kuruş aralığında gerçekleşti. 198 milyon adet işlem ve yüzde 13 pay ile 71-79 aralığındaki kuruşlu ödemeler ikinci sırada yer alırken, 181 milyon adet işlem ve yüzde 12 pay ile 21-29 arasındaki kuruşlu ödemeler en fazla kuruşlu ödemenin yapıldığı üçüncü aralık olarak ön plana çıktı. Önemsiz gibi görünen kuruşları alt alta topladığımızda son 1 yılda 71 milyon TL’nin kartlı ödemeler sayesinde kullanıcıların cebinde kaldığı görülüyor. Bugün 71 milyon TL ile 8 derslikli 20 ilköğretim okulu, 12 derslikli 16 ilköğretim okulu, 16 derslikli 12 ilköğretim okulu, 24 derslikli 10 ilköğretim okulu, 32 derslikli 9 ilköğretim okulu ya da 40 derslikli 8 ilköğretim okulu yapılıp hizmete sunulabiliyor. Üstelik hanehalkı tüketimi içinde kartlı ödemelerin yaklaşık yüzde 40 paya sahip olduğu düşünüldüğünde, tüm ödemelerimizi kartlarla yapsaydık cebimizde kalan tutar 178 milyon TL’ye kadar çıkabilirdi. Bu tutar da 24 derslikli 24 ilköğretim okuluna ya da 100 kişi kapasiteli 51 tane öğrenci pansiyonunun maliyetine eş değer.