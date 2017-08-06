Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yapımı süren, Cengiz Holding’e ait Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri’ni ziyaret etti. 2018 yılı ortasında üretime başlaması planlanan tesis ile ilgili Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’den bilgi alan Şimşek, üretim sahasını gezdi. 1 milyar 289 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen tesisin inşaatında 3 bin kişi çalışıyor. İşletme aşamasında ise bin kişiye doğrudan, 5 bin kişiye dolaylı istihdam öngörülüyor. Fabrikada, hammaddenin yüzde 85’i yurt içinden sağlanacak. Kendi elektriğini de üretecek fabrika, Türkiye’deki pazarın yüzde 20’sine sahip olacak. Yılda 750 bin ton gübre üretilecek fabrika, Akdeniz’de Mersin, Karadeniz’de ise Samsun hattının doğusunda kalan bölümün tek tesisi olma özelliğini taşıyor. Harran Ovası ile GAP’ın gübre ihtiyacının tamamını da burası karşılayacak.

Şimşek, “Bu yatırım özel sektör tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Cumhuriyet tarihimizde yapılmış en büyük yatırımdır. En önemli özelliği de, ithalatı 600 milyon doların üzerinde azaltacak. İhracat potansiyeli ile de yıllık 1 milyar dolar Türkiye’nin dış ticaret açığını azaltabilecek bir proje. Bölgenin istihdama, heyecana, gelecek açısından umuda ihtiyacı var. Bu proje bütün bunları içeriyor” dedi.