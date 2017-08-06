Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Bu kapsamda, huzurevleri gibi kurum bakımı hizmetleri yanında, evde bakım bakım gibi koruyucu ve önleyici alternatif hizmet modelleri geliştiren valilikler ve belediyelere mali kaynak sağlanacak. Bakanlık, 2016 yılında YADES programına 4 milyon 125 bin TL ödenek ayırmıştı. Ancak 25 büyükşehir bu ödenekten yararlanamadı. Bunun üzerine bu yıl 11 milyon 461 bin lira ödenek ayrıldı. Bakanlık, 65 yaş üstü vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran projeler hazırlayan belediyelere, 2 milyon liraya kadar destek verecek. Belediyeler, hazırladıkları proje tekliflerini en geç 8 Eylül 2017’ye kadar Bakanlığa bildirecekler.