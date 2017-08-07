Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeniden yapılandırma kapsamındaki 4B’li (Bağ-Kur) vatandaşlardan mali açıdan yeterli imkâna sahip bulunmayanlara, Ziraat Bankası’ndan sunulan teminatsız kredinin “bir şans” olduğunu belirtti. Bağ-Kur’luların borçlarını ödeyip emekli olabilmeleri için herhangi bir teminat göstermeden kredi kullanabileceklerini anımsatan Palandöken, vatandaşların 31 Ağustos 2017’ye kadar bulundukları yerdeki Sosyal Güvenlik Merkezlerine ve Ziraat Bankası şubelerine giderek bu imkândan faydalanabileceklerini bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) çok önemli bir görevi en iyi şekilde ifa ettiğine işaret eden Palandöken, SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolün prim borçları olması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanamayan Bağ-Kurlulara emeklilik imkânı sağlayacağına dikkati çekti. Palandöken “Bu yıl tahminen emeklilik bekleyen 90 bin Bağ-Kur’lu emekli olabilmek için bankalardan kredi alacak ve emekli maaşından yapılacak kesinti ile borcunu ödeyecek. Bu düşük faizli kredinin çok yardımı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.