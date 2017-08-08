Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıdadan tekstile, kozmetikten ilaç üretimine kadar birçok alanda kullanılan lavanta, kilosu 150 liradan satılan yağıyla ekonomiye 5 milyon lira katkı sağlıyor. Burdur ve Isparta yöresinde yaklaşık 3 yıl önce yoğun olarak ekilmeye başlanan, çok az su tükettiği için su kaynaklarına zarar vermeyen lavanta, aynı zamanda fotoğraf platosu gibi kullanılarak turizme de katkı sağlıyor. Bölgede ekim yapan üreticilerden Öztürk Sarıca, Hazine’den kurak dağları kiralayıp lavantayla süslediklerini, dönümden 100 kilograma kadar ürün elde edildiğini, 100 kilogram lavanta çiçeğinden 2 litre yağ çıkarıldığını belirterek “Yağ ve kuru lavanta gelirinin yanı sıra suyu, posası, henüz kısmi üretimi yapılan krem, sabun gibi ürünler ve turizm geliri eklendiğinde lavantanın Türkiye ekonomisine bugünkü katkısı 5 milyon lira civarında” dedi.